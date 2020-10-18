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18 Ekim 2020 Pazar 18:05 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara ve çevreleri için yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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