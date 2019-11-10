Meteoroloji'den akşam saatlerinde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Ege ve Marmara bölgesinin zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve İzmir ile Balıkesir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre işte kentlerimizde sıcaklıklar...

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 26, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 24, Az bulutlu.

TRABZON: 22, Az bulutlu.

ERZURUM: 15, Az bulutlu.

KARS: 14, Az bulutlu.

MALATYA: 18, Az bulutlu.

VAN: 15, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 22, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 24, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 26, Az bulutlu ve açık.