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Meteoroloji'den Afrika sıcağı uyarısı

Meteoroloji'den Afrika sıcağı uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir ve bölgesinde hava sıcaklıklarının artacağı bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla Eskişehir ve bölgede sıcaklıkların 5-10 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik’te sıcaklıkların hissedilir şekilde 5-10 derece artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren sıcaklıkların Mayıs ayı aşırı değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

BU SAATLER ARASINDA GÜNEŞ IŞINLARINA DİKKAT
Beklenen hava sıcaklıklarının da bildirildiği açıklamada “Önümüzdeki hafta bölgemize bağlı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Bursa’da 35, Eskişehir ve Bilecik’te 34, Kütahya’da 33 dereceye ulaşması bekleniyor. Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir” uyarılarında bulunuldu.

(İHA)

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