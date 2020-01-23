Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,931
  • 6,5818
  • 296.137
  • 123228
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den 8 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 8 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 8 il için fırtına uyarısı

Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Antalya, Isparta, Burdur, Mersin, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Muğla'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin güney kesimlerinde yaşanması muhtemel kuzey yönlü rüzgarın, Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA


Miray Daner suskunluğunu bozdu!
6 yıllık evlilikte mutsuz son!
Arka Sokaklar'ın yıldızı baba oldu!
Tuba Büyüküstün'ün korku dolu gecesi!
'En güzel kadın benim'
<p>Vakıftan yapılan açıklamaya göre, projeyle ilk etapta 10 bin ailenin sıcak yuvaya kavuşturulması

İHH, İdlib´de Briket Ev İnşasına Başladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak

Manisa'da vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi