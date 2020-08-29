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  3. Meteorolojiden 75 il için sarı uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor
29 Ağustos 2020 Cumartesi 01:03 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 75 il için sarı uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor

Meteorolojiden 75 il için sarı uyarı! Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 75 il için sarı uyarı verdi. MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için bugün geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Verilere göre hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 75 il için sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi.

MGM’nin uyarı yaptığı 75 il şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

8 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAK ÇARPMASI UYARISI

Etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ile 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği duyuruldu.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji, sarı uyarı için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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