Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Konya, Aksaray ve Niğde'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Aksaray ve Niğde'de havanın, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmininde bulunuldu.

ANTALYA, MUĞLA, BURDUR VE ISPARTA ÇEVRELERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya geneli, Muğla'nın güney (Seydikemer, Fethiye, Dalaman), Burdur'un doğu (Bucak, Çeltikçi) ve Isparta'nın güney (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli) ilçelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.