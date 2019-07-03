Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6352
  • 6,3632
  • 258.155
  • 99.794
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
<p>Konyaspor, yeni sezon formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ formatıyla tanıttı.</p> <p>Tanıtımda şu i

Konyaspor Formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ Formatıyla Tanıttı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor

Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası Trabzon'un Ayasofya semtinde semt sakinlerinin bile haberi olmadan ...