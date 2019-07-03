Meteoroloji'den 5 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

AA