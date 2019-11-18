Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Batı'dan geliyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık