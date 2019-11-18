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  3. Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Batı'dan geliyor

Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Batı'dan geliyor

Meteoroloji'den 5 il için uyarı: Batı'dan geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu’da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin doğu kesimlerinde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık


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