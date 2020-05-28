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  3. Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
28 Mayıs 2020 Perşembe 19:09 | Son Güncelleme:

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, Karabük, Bolu ve Çankırı için sağanak uyarısında bulundu.

Ankara, Karabük, Bolu ve Çankırı'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezi ve kuzey ilçeleri (Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt, Kalecik), Karabük il geneli, Bolu'nun Gerede ve Çankırı'nın Çerkeş ilçelerinde bu geceden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yerel olarak kuvvetli olması öngörülen yağışlar sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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