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Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji, 4 il için fırtına uyarısı yaptı. Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, halktan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Antalya ve ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Isparta, Burdur ve Muğla'da da etkili olacağı belirtilen fırtınanın, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. 

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA


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