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  3. Meteoroloji'den 13 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 13 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 13 kente sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki 12 kentte sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de sağanak yağış öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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