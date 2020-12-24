Meteoroloji ve AFAD'tan son dakika İstanbul uyarısı

Meteoroloji ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında yarın Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. AFAD, beklenen hava olayına ilişkin tedbir çağrısında bulundu.

Rüzgarların, yarından başlayarak cumartesi ve pazar günü de Marmara ve Kıyı Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

.@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Yarın öğle saatlerinden itibaren,



��Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor.



⚠️ Soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/44VwoW1Z27 — A F A D (@AFADBaskanlik) December 24, 2020

Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk derilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

MGM tarafından yapılan açıklamanın ardından AFAD da bir uyarı mesajı verdi.

Haftalık Hava Durumu

(25 - 31 Aralık 2020)

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/y0Nfm5d1Mi — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 24, 2020

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.