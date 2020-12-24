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24 Aralık 2020 Perşembe 15:23 | Son Güncelleme:

Meteoroloji ve AFAD'tan son dakika İstanbul uyarısı

Meteoroloji ve AFAD'tan son dakika İstanbul uyarısı

Meteoroloji ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında yarın Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. AFAD, beklenen hava olayına ilişkin tedbir çağrısında bulundu.

Meteoroloji ve AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında yarın Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. AFAD, beklenen hava olayına ilişkin tedbir çağrısında bulundu. 

Rüzgarların, yarından başlayarak cumartesi ve pazar günü de Marmara ve Kıyı Ege'de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk derilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

MGM tarafından yapılan açıklamanın ardından AFAD da bir uyarı mesajı verdi.

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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