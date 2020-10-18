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18 Ekim 2020 Pazar 08:35 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık azalıyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı, kuzey iç ve batı kesimlerde azalırken Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığı, kuzey iç ve batı kesimlerde azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Yurdun, kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALIYOR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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