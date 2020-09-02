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  3. Meteoroloji uyardı: Sağanak ve aşırı sıcaklar geliyor!
02 Eylül 2020 Çarşamba 09:56 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve aşırı sıcaklar geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak ve aşırı sıcaklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık ve sağanak için uyardı. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak uyarısı, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış uyarısı yapıldı. Bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yurdun bazı kesimleri için sağanak bazı kesimleri içinse sıcalık uyarısı yapıldı. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor. 

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