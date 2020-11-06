Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda kuvvetli yağış ve özellikle rüzgara dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Rüzgarın yer yer fırtına şeklinde olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli olunması vurgulandı.

Meteoroloji'nin 6 Kasım tarihli hava durumu tahmini şu şekilde:

Hava sıcaklığı: Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.