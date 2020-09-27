Meteoroloji uyardı: Kuvvetli lodos geliyor

Meteorololi, batı illerinde etkili olacak lodos için vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olurken Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

BATI AKDENİZ'DE YAĞMUR

Muğla'nın doğusu, Burdur'un batısı ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

LODOS UYARISI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında ise rüzgar etkili olacak.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu