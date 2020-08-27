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  3. Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor
27 Ağustos 2020 Perşembe 15:44 | Son Güncelleme:

Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor

Hafta sonundan itibaren tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak olan çöl sıcakları geliyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre cuma gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak olan çöl sıcakları geliyor. Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgası sonrası hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.

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