Meteoroloji uyardı: Çöl sıcakları geliyor

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre cuma gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak olan çöl sıcakları geliyor. Cezayir üzerinden gelen sıcak hava dalgası sonrası hava sıcaklıklarının İstanbul'da 35, Akdeniz ve Ege'de ise 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.