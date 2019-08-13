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  3. Meteoroloji uyardı! 10 derece birden yükselecek

Meteoroloji uyardı! 10 derece birden yükselecek

Meteoroloji uyardı! 10 derece birden yükselecek

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki iki günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Ardından ise yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından Cuma (16.08.2019) günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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