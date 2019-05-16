Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0269
  • 6,7519
  • 249.214
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji sağanak ve sis uyarısında bulundu

Meteoroloji sağanak ve sis uyarısında bulundu

Meteoroloji sağanak ve sis uyarısında bulundu

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı illerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
 
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
 
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

AA
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ukraynalı rock yıldızı siyasi parti kurdu
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Ramazan ayının gelmesiyle günlük alışkanlıklarımız birden değişir. Hiç yapmadığımız kadar yiyecek al

Kimler Oruç Tutmamalı? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor