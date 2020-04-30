Meteoroloji saat verdi! Yağmur geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkenin batı kesimlerinde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.