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  • Meteoroloji, Marmara'yı uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
10 Ekim 2020 Cumartesi 12:14 | Son Güncelleme:

Meteoroloji, Marmara'yı uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji, Marmara'yı uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yağış uyarısında bulundu. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AA'da yer alan habere göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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