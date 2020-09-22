Meteoroloji İstanbul için uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak yağış hakim olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Bölgede sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması beklenirlen kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.