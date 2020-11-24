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24 Kasım 2020 Salı 14:50 | Son Güncelleme:

Meteoroloji il il açıkladı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji il il açıkladı! Kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yarın itibarı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak yağmur uyarısı yapılırken Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yarın itibarı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde sağanak yağmur uyarısı yapılırken Artvin'in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege Denizi'nde ise fırtına beklendiği ifade edildi.

Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey ilçeleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Artvin ve Şırnak çevrelerinde yer yer hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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