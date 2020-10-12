Meteoroloji günlük raporunu açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurdun güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu 28

Samsun: Parçalı bulutlu (Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31