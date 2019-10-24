Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7401
  • 6,3963
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “İstanbul’a Kasım ayında kar yağacak” şeklindeki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında ‘İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak’ şeklinde yapılan afaki  açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Kentte inşaat malzemesi satan Hakan Çakmak, ahırlar bölgesinde aracı ile seyir halindeyken yolda

Yolda Buldu Bidona Koydu! 2 Metre Uzunluğunda

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şansız insanların başına trajikomik olaylar

En kötü saç kesimleri