Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağış, buzlanma ve don!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın son günü için bölge bölge uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin yağmurlu, Denizli çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar, Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve ye yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sabah saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu