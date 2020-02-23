Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağış, buzlanma ve don!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde Çarşamba gerek kar erimesi, gerekse mevcut kar örtüsü üzerine tahmin edilen yeni kar yağışları sebebi ile eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin yağmurlu, Denizli çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar, Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve ye yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sabah saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu