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31 Mayıs 2019 Cuma 08:37 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 08:55

Son dakika Meteoroloji bazı bölgeler için sağanak uyarısında bulundu

Son dakika Meteoroloji bazı bölgeler için sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Özellikle Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ile Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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