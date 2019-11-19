Meteoroloji açıkladı! İşte bugünkü hava durumu
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde ise birçok bölgede sis ve puslu bir hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
(Habertürk)