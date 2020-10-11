Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMUR
Kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediyor.
SICAKLIK NORMAL ÜSTÜ
Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık