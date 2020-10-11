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  • Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
11 Ekim 2020 Pazar 09:31 | Son Güncelleme:

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞMUR

Kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediyor.

SICAKLIK NORMAL ÜSTÜ

Hava sıcaklığının ülkemizin güneybatı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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