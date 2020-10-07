Meteoroloji açıkladı... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke geneli az bulutlu ve açık, güneydoğusu ile batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu ile batı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Bolu, Van ve Hakkari, gece saatlerinden sonra ise Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı yer yer toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 32
Samsun: Az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27