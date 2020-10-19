Meteoroloji açıkladı... Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı tahmin ediliyor. Hafta ortasından itibaren ise yağışlar yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta başı kuzey, iç ve batı kesimlerde etkili olacak yağışların çarşamba gününden itibaren azalarak yurdun kuzey doğusu ile güney batısında etkili olması bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı havanın yurdu terk edeceği ve ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29