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  • Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
01 Kasım 2020 Pazar 09:58 | Son Güncelleme:

Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde akşam saatlerinden başlamak üzere yerel olarak kuvvetli yağış meydana geleceği uyarısında bulundu.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğleden sonra İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar görüleceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde de akşam saatlerinden başlamak üzere yerel olarak kuvvetli yağış meydana geleceği öngörüldüğünden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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