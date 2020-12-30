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  • Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Sağanak yağmur kapıda
30 Aralık 2020 Çarşamba 13:21 | Son Güncelleme:

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Sağanak yağmur kapıda

Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Sağanak yağmur kapıda

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz, Ege ve Trakya'nın kıyı kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağmurun etkisi altına girerken kuzey Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında Akdeniz, Ege ve Trakya'nın kıyı kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağmurun etkisi altına girerken kuzey Ege ve Marmara'da lodos etkili olacak

Yapılan açıklamada ülkenin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

Haberin Özeti

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Akdeniz, Ege ve Trakya'nın kıyı kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağmurun etkisi altına girecek. Kuzey Ege ve Marmara'da ise lodos etkili olacak.

30 ARALIK HAVA DURUMU
İstanbul: Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu; 16 derece
Ankara: Parçalı ve az bulutlu; 13 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; 17 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu; 16 derece
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