Mesleğinin 20. yılını dostlarıyla kutladı

Geçtiğimiz akşam Engin Altan Düzyatan, Murat Yıldırım, Burçin Terzioğlu, Demet Evgar, İlker Ayrık, Ayça Ayşin Turan, Barış Arduç ve daha birçok ünlüyü keşfeden menajer Tümay Özokur, meslekteki 20. yılını ekibi ve sektörün değerli isimleriyle kutladı.

Görkemli geceye Işıl Yücesoy, Asuman Dabak, Bennu Yıldırımlar, Hamdi Alkan, Metin Uca, Neslihan Yeldan, Ruhsar Gültekin, Cihan Şimşek, Oktay Kaynarca, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gamze Topuz, Ayçin İnci, Cemrehan Karakaş, Ayten Uncuoğlu, Uğurkan Erez, Saruhan Hünel, Yağmur Ün, Kayra Şenocak, Fulya Zenginer, Aleyna Solaker, Yüsra Geyik, Burcu Almeman, Burak Demir, Taner Turan ve daha birçok oyuncunun yanısıra Fox TV Genel Müdürü Cenk Soner, yapımcı; Şükrü Avşar, Esin Yağmurdereli, İnci Kırhan, Çağrı Bingüller, Berna Akpınar, Aynur Sayar, Kezban Altuğ, Atalay Taşdiken, Gani Müjde, Lale Eren, yönetmen; Mesude Eraslan, Ezel Akay, Bülent İşbilen, Murat Şeker, Şafak Bal, Hatice Memiş, Canan Çelik, Bahadır İnce, birçok değerli menajer ve sektör emekçisi katıldı.

Mesleğine aşık olduğunu ama maalesef menajerliğin etik olarak yapılmadığını vurgulayan Özokur, kariyer yönetiminin kutsal bir meslek olması sebebiyle Türkiye’de ilk kez açılan menajerlik okulunun mezunlarına da sertifikalarını gecede takdim etti. Öğrenciler sertifikalarını usta oyuncu Işıl Yücesoy, duayen gazeteci ve aynı zamanda akademinin eğitmenlerinden Nurcan Sabur ve organizatör Banu Noyan’ın elinden aldı. Böylece Türkiye’nin ilk diplomalı menajerleri olma ünvanını da elde ettiler.

Tümay Özokur ve aynı zamanda ortağı olan ablası Tules Evren, ekranda hazırlanan geçmişten bugüne video gösterisi eşliğinde 20 yıldır birlikte yol aldıkları oyuncularına vefanın önemini vurgulamak adına hazırlattıkları çiçekleri hediye ederek duygusal anlar yaşattılar.

Bu anlamlı geceni en ağır görevini ise Hakan Bilgin ve Ayta Sözeri üstlendi. Hakan Bilgin, coşkulu performansıyla yaptığı sunumları ile gece boyuncu tüm davetlileri eğlendirdi. Gecede sahne alan Ayta Sözeri ise gelen konukları mükemmel sesiyle zaman zaman hüzünlendirdi zaman zaman coşturdu.