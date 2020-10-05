Mesir macunu nedir, nasıl ortaya çıktı? Mesir macununun faydaları nelerdir?

Merkez Efendi tarafından Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Sultan'ın rahatsızlanması üzerine yapılan mesir macunu günümüze kadar bilinirliğini korumuştur. 41 baharatın karışımından elde edilen mesir macunu kış aylarında da soğuk algınlığından korunmak için kullanılır. Mesir macunu nedir, faydaları nelerdir?

MESİR MACUNU NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mesir macunu, 41 çeşit baharat ve şifalı olduğuna inanılan ottan oluşan bir macun çeşidi. İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan hastalanınca dönemin ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi tarafından kullanılmıştır. Daha sonra halk tarafından ilgi görünce halka da dağıtılmaya başlanmış ve dilden dile dolaşan mesir macununun tarifi öğrenilmiş ve insanlar tarafından yapılmıştır.

MESİR MACUNU FAYDALARI NELERDİR?

Mesir macunu içerisinde yer alan baharatların, hepsinin ayrı özellikleri vardır. Bununla beraber faydaları da çok çeşitlidir. Karışımları ile kombo etkisine sahip olan mesir macununun birden fazla yararı vardır.

Bunlar; idrar yollarında bulunan sorunların giderilmesi, kanın temizlenmesi, balgamı ortadan kaldırması, hemoroid sorununu çözmesi, göğüs sorunlarına iyi gelmesi, eklem ağrılarını ve romatizmaya karşı olumlu etkileri bulunması, egzamaları iyileştirmesi, mide ve sindirim sisteminde oluşan gazı gidermesi, sinir hastalıklarına iyi gelmesi olarak sıralanabilir. En fazla bilindiği olumlu etkisi; doğal baharatların karışmasından dolayı vereceği kuvvet, enerji ve güç olarak belirtilebilir. Bunun dışında mesir macunu bel için de çok faydalıdır.