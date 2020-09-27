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27 Eylül 2020 Pazar 23:41 | Son Güncelleme:

Mesai arkadaşına ‘hayvan' diyen tazminatsız kovulur

Mesai arkadaşına ‘hayvan' diyen tazminatsız kovulur
İHA

Mesai arkadaşına ‘hayvan' diyen kadın kasiyer, tazminatsız kovuldu. Yargıtay, işvereni haklı buldu.

Bir zincir market şubesinde kasiyer olarak çalışan kadının doğum izni talebi reddedildi. İddiaya göre işten çıkarılan kadın dava açtı, 1 yıllık tazminatını istedi. İşverenin avukatı, kasiyerin müşterilere hakaret ettiği, fiziksel saldırıda bulunduğu ve iş arkadaşına ‘hayvan’ şeklinde sataşması üzerine kovulduğunu öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, arkadaşına hakaret eden işçinin işten atılmasını haklı buldu. Yargıtay, 1 yıldan az çalıştığı saptanan davacıya kıdem ve ihbar tazminatı hakkı tanıyan mahkeme kararını da oybirliğiyle bozdu. 

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