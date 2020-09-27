Mesai arkadaşına ‘hayvan' diyen tazminatsız kovulur

Bir zincir market şubesinde kasiyer olarak çalışan kadının doğum izni talebi reddedildi. İddiaya göre işten çıkarılan kadın dava açtı, 1 yıllık tazminatını istedi. İşverenin avukatı, kasiyerin müşterilere hakaret ettiği, fiziksel saldırıda bulunduğu ve iş arkadaşına ‘hayvan’ şeklinde sataşması üzerine kovulduğunu öne sürdü. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, arkadaşına hakaret eden işçinin işten atılmasını haklı buldu. Yargıtay, 1 yıldan az çalıştığı saptanan davacıya kıdem ve ihbar tazminatı hakkı tanıyan mahkeme kararını da oybirliğiyle bozdu.