Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, H.A. (66) idaresindeki 33 P 6602 plakalı pikap, D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü mevki Tuzla Yolu üzerinde yürüyen Cem B. (44) ve Yunus Alcan'a (44) çarptı.

Kazada, Yunus Alcan olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Cem B. ise 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)