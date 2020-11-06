Mersin'de toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesi kapsamında Mersin'de 13 Kasım itibarıyla HES kodu olmayanlar toplu ulaşımdan faydalanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak.

İHA'da uyer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge uyarınca kişiselleştirilmiş seyahat kartları ile Sağlık Bakanlığı uygulaması olan HES’in entegrasyonunu sağladı. Covid-19 tanılı ya da temaslı kişiler bu sayede toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kullandığı tespit edilenlere de idari yaptırım uygulanacak.

"ENTEGRASYON ONLİNE OLARAK YAPILACAK"

Belediye otobüslerini kullanan, korona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan kart sahibi vatandaşlar "hes.mersin.bel.tr"yi ziyaret edip gerekli adımları takip ederek otobüs seyahat kartları ile HES kodu entegrasyonunu sağlayabilecek. Bu adrese giren vatandaşlar açılan ekranda HES kodu, TC kimlik numarası/pasaport numarası, ulaşım kartı veya bilet numarasını girerek tanımla sekmesinden entegrasyonu gerçekleştirebilecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Korona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan ancak bugüne kadar HES kodu almamış vatandaşlar Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde öncelikle HES kodu alacak. Akıllı telefonları olan vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını telefonlarına indirerek, uygulama aracılığıyla HES kodu alabilecek. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilecek. “HES Kodu Oluştur” butonuna tıklanarak, kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Kısa mesajla HES kodu almak isteyen vatandaşların HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek.