Mersin'de terör operasyonu: 3 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, geçen hafta içinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü bahanesiyle farklı mahallelerde gösteri yapan ve Girne Mahallesi'nde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ne molotofkokteyliyle saldırı düzenleyen kişilerin yakalanmasına yönelik daha önce 7 zanlıyı gözaltına aldığı soruşturmayı genişletti. Ekipler soruşturma kapsamında olaylara karıştığını tespit ettiği 3 şüpheliyi daha yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA