27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:51 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:51
Mersin'de Suriyeli adam bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklanan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.
Suriye uyruklu Faysal Almarati (38), 82 Evler Mahallesi 3149. Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından boynundan bıçaklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Almarati'nin cesedi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Katil zanlısı Hikmet S, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Suç aleti ekmek bıçağı, olay yeri yakınında ekipler tarafından bulundu. Tartışmanın alacak meselesinden çıktığı öne sürüldü.
(AA)