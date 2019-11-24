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  3. Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Anamur ilçesinde iki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA

 


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