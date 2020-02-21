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Mersin'de şaşırtan görüntü

Mersin'de şaşırtan görüntü

Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın tepesinde çalışma yapan iş makinesini gören vatandaşlar, gözlerine inanamayarak dönüp bir daha bakıyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, iş makinesinin inşaatın tepesine nasıl çıkarıldığını merak ediyor. Bu ilginç görüntü, görenlerin ilgisini çekerken, kimi vatandaşlar da bu durumu cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Binada çalışma yapan işçilerden biri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 ton ağırlığındaki iş makinesini inşaatın tepesine vinçle çıkardıklarını belirterek, hatalı olan son 3 katın yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İHA


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