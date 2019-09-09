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Sahte altın satan kardeşler yakalandı

Sahte altın satan kardeşler yakalandı

Mersin'de 2 farklı kuyumcuya sahte altın kolye satıp parasını alan ve başka bir kuyumcuyu da aynı taktik ile dolandırmak isterken işyeri sahibi tarafından yakalanan M.Z.D. (21), kız kardeşi B.N.D. (18) ve E.Y. isimli erkek, polis ekiplerince gözaltına alındı. Birçok ilde sahte altın bozdurduklarını itiraf eden zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

7 Eylül'de kent merkezindeki 2 farklı kuyumcuya giren bir kadın, aynı özellikte 2 kolyeyi satıp parasını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Bir müddet sonra başka bir kuyumcuya giren kadın, çantasından çıkardığı altın kolyeyi bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi inceleyen kuyumcu, takının sahte olduğunu belirleyip polisi aradı. Adrese giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin M.Z.D. olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı. Zanlının sorgusunda, kardeşi B.N.D. ve E.Y. isimli erkekle birlikte hareket ettiklerini söylemesi üzerine araç plakasından diğer 2 kişiye de ulaşan polis, şüphelileri üzerlerindeki 2 bin 910 TL ile yakalayıp sorguya aldı. Suçlarını itiraf edip Türkiye’nin birçok yerinde aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını söyleyen 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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