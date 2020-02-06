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  3. Mersin'de sağanak dereleri taşırdı, fırtına çatı uçurdu

Mersin'de sağanak dereleri taşırdı, fırtına çatı uçurdu

Mersin'de sağanak dereleri taşırdı, fırtına çatı uçurdu

Mersin'in Mut ve Tarsus ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına derelerin taşmasına, çatılarının uçmasına ve ağaçların yollara devrilmesine yol açtı.

Mut ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu, Narlıdere Mahallesi Sertavul Yaylası mevkisi D-715 kara yoluna ağaç devrildi.

Bir süre trafiğe kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Tarsus ilçesi Meşelik Mahallesi'nde de etkili olan sağanak derelerin taşmasına ve bazı bölgelerin su altında kalmasına neden oldu. 

AA


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