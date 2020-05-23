Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karatepe mevkisindeki kızılçam ormanından alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Aydıncık ve Gülnar Orman İşletme müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

Yangın bölgesine ulaşan ekipler, 5 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki bazı evler önlem olarak boşaltılırken, söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipler gönderildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.