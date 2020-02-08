Mersin'de Okşan komutandan anne şefkati

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçenin Alifakı, Çiçekli ve Baharlı mahallerinde rutin trafik ve asayiş çalışmalarını yürütürken aileleri bahçeye, tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının yaşadıkları alanlarında gören Astsubay Okşan Dal, onlara bisküvi, çikolata, şeker ve trafik kurallarını içeren çizgi romanlı kitaplar hediye etti.

Onlarla sohbet eden onlarla oynayan Jandarma Astsubay Dal, çocukların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tarım işçilerinin çocukları ile hoşça vakit geçirerek onların eğlenmesine sağlayan Dal, görevi nedeni ile gitmesi gerektiğini dile getirerek, yeniden geleceğine dair miniklere söz verdi.

(DHA)