Mersin'de öğretmenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Mersin'in Toroslar ilçesinde servis minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6'sı öğretmen 8 kişi yaralandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kavaklıpınar Mahallesi'nde 42 YN 111 plakalı kamyonetle 33 C 0017 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 öğretmen ve 2 servis görevlisi, ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Minibüsün, Arslanköy Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıdığı öğrenildi.
AA