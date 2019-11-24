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  3. Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karalarbahşiş Mahallesi'nde Ali Can Ç. (18) ile komşusu Mustafa N. (65) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olaya Mustafa N'nin oğlu İbrahim N. ile yeğeni Veysel N'nin katılmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerine gelen Ali Can Ç'nin babası Ali Ç, kavgaya karışanlara tabancayla ateş etti.

Ali Can Ç. ile karşı aileden Mustafa N, İbrahim N. ve Veysel N. ağır yaralandı.

Yaralılardan Ali Can Ç, Mustafa N. ve İbrahim N. kaldırıldıkları hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Veysel N. ise tedavi altına alındı.

Firar eden Ali Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.  (AA)


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