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Mersin'de ele geçirildi! 11. yüzyıldan kalma

Mersin'de ele geçirildi! 11. yüzyıldan kalma

Mersin'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda 11- 13'üncü yüzyıllar arası tek tanrı dönemine ait olduğu saptanan, ahşap üzerine işlenmiş Hz. İsa ve Hz. Meryem figürü bulunan tablo ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kafede tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen tablonun olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yapılan aramada 25x 30 santimetre ebatlarında ahşap üzerine işlenmiş Hz. İsa ve Hz. Meryem figürü bulunan tablo ele geçirildi. Tablo, ekspertiz raporu için Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Müze Müdürlüğü'nün yaptığı ön incelemede ikona üzerinde Hz. Meryem kucağında İsa ile tasvir edildiği, bunun dışında 5 figürün daha yer aldığı belirtildi. Eserin, kırmızı yeşil renklerin hakim olduğu ve altın varağın kullanıldığı 11-13'ncü yüzyıllar arası tek tanrı dönemine ait ve gerçek olduğu saptandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)


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