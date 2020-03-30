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  3. Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir evden yaklaşık 15 ton çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Mahallesi'nde 75 yaşındaki bir kadının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve giden zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Ekipler, evden yaklaşık 15 ton çöp çıkardı ardından temizlik çalışması yaptı.

Bu arada, aynı evin daha önce de 3 kez temizlendiği bildirildi.


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